Аллею трех конфессий заложили участники межрелигиозного молодежного форума в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Участники международного межрелигиозного молодежного форума в Дагестане совместно с руководством республики в рамках экологической акции заложили Аллею трех конфессий, сообщается во вторник на сайте министерства по национальной политике и делам религий региона.

"В Дагестане заложена Аллея трех конфессий - 1 октября на территории строящегося Духовного центра имени пророка Исы в Махачкале по инициативе министерства по национальной политике и делам религий Дагестана прошла межконфессиональная экологическая акция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в акции приняли премьер-министр республики Артем Здунов, руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов, министр по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов, муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, председатель Совета иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев, мэр Махачкалы Салман Дадаев, а также участники VI Международного межрелигиозного молодежного форума, студенты.

По словам Энрика Муслимова, "новизна акции, которая является своего рода продолжением идеи главы Дагестана Владимира Васильева регулярно сажать на территории республики зеленые насаждения, состоит в том, чтобы заложить Аллею трех основных конфессий, представленных в республике".

"Участники VI Международного межрелигиозного молодежного форума - мусульмане, православные и иудеи - вместе с руководством республики и города, студенческим сообществом региона посадили сегодня 200 саженцев деревьев", - приводятся на сайте слова Муслимова. Он отметил, что мероприятие "способствует приобщению гостей Дагестана к его вековым традициям межнационального и межконфессионального согласия".

Данная акция, как отметил муфтий Дагестана, "олицетворяет красоту, силу и богатство республики".

О форуме

Межрелигиозный молодежный форум продлится до 4 октября. Он проходит в рамках реализации "Комплексной программы противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы".

В программу включены встречи с политиками, известными религиозными и общественными деятелями, учеными, спортсменами. Также для участников организованы тренинги, мастер-классы, соревнования по различным видам спорта, интеллектуальные игры, экскурсионная программа, включающая посещение культовых зданий различных конфессий, исторического парка "Россия - моя история", музейных комплексов Дербента.

В рамках форума запланирована международная научно-практическая богословская конференция, посвященная роли органов власти, религиозных организаций и журналистского сообщества в достижении этноконфессионального мира и согласия в обществе.

Первый форум в Дагестане прошел в августе 2014 года. Участие в нем приняли более 100 молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет из регионов СКФО, а также из Южной Осетии и Азербайджана.