Реновацию единственного общественного пляжа начали в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Реновация Комсомольского озера, которое является единственной в Ставрополе общественной пляжной территорией, началась в рамках национального проекта. Перед благоустройством территории рабочие приступили к подготовительным работам, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Прежде чем специалисты приступят к внешнему преображению территории, предстоит выполнить значительный объем инженерных работ <…> Уже начался постепенный сброс воды из озера, вся рыба, обитающая в нем, будет перевезена в близлежащие водоемы. Далее приступят к капитальной реставрации плотины. Весь запланированный комплекс работ рассчитан на 2019-2020 годы", - говорится в сообщении.

Комсомольское озеро является искусственным водоемом. В рамках подготовки инфраструктуры будут отремонтированы откосы дамбы, восстановлены парапеты и дренажная система. После проведения работ по реконструкции чаши озера и инженерных систем на территории будет создаваться благоустроенная зона для отдыха и спорта.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". По данным Минстроя РФ, основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.