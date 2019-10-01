Дошкольники в Дагестане впервые выполнили нормы ГТО на спортивной олимпиаде в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Дагестанские дошкольники впервые сдали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в рамках городской спортивной олимпиады. Об этом сообщается во вторник на сайте министерства по физической культуре и спорту республики.

"Нормы комплекса [ГТО] впервые в Дагестане выполняли воспитанники детских садов Махачкалы. Сегодня на стадионе имени Е. Исинабаевой состоялась 20 по счету городская спортивная олимпиада "Олимпийские надежды" среди дошкольников. Юбилейная олимпиада собрала рекордное количество участников - почти 700 детей, относящиеся к 1-й ступени комплекса ГТО (6-8 лет) ", - говорится в сообщении.

Дети прошли такие испытания комплекса, как челночный бег, подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, метание теннисного мяча в цель и другие.

"Также для детишек была организована концертная программа с участием аниматоров. Мероприятие проводилось городским спорткомитетом при поддержке министерства по физической культуре и спорту Дагестана", - заключили в ведомстве.

Комплекс ГТО в Дагестане

Дагестан одним из первых регионов России приступил к работе по внедрению комплекса ГТО. В сентябре 2014 года распоряжением главы республики был утвержден план мероприятий поэтапного внедрения ГТО в регионе. В рамках реализации этого плана был создан Республиканский центр тестирования ГТО, а также в районах и городах региона - муниципальные центры тестирования.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности. Комплекс ГТО, действовавший во времена СССР, был возрожден в России в 2014 году.