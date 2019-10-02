В Чечне представили обновленный единый туристический бренд

ГРОЗНЫЙ, 2 октября. /ТАСС/. Минтуризма Чечни провело туристический ребрендинг. Команда из Санкт-Петербурга, разрабатывавшая в течение 6 месяцев новый бренд, обновила визуальный стиль и добавила к надписи Visit Chechnya слоган "Земля героев".

"Чеченская Республика - это земля храбрых людей, если коротко - земля героев. Именно таким стал слоган. Графическое выражение концепции нашли в знакомых представителю российского и зарубежного мира знаках мечети, символе религии - полумесяце, символе мужества - бороде", - сказал в ходе пресс-конференции учредитель брендингового агентства Pro.Name, кандидат культурологических наук Юрий Запесоцкий.

По словам министра по туризму республики Муслима Байтазиева, предыдущий бренд региона - джигит в танце - не до конца раскрывал весь туристический потенциал Чечни.

"Сейчас мы наблюдаем тенденцию, к нам приезжают туристы, которые при получении визы местом своего назначения указывают Чеченскую Республику, это нонсенс. Это говорит о том, что нам надо продолжать работу по выходу на международный рынок. Такой единый и запоминающийся бренд нам был крайне необходим", - отметил Байтазиев.

Число туристов, посетивших Чечню, за первое полугодие 2019 года выросло на 37% и составило почти 100 тыс. человек. В 2018 году в республике побывало около 150 тыс. туристов - это жители России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.