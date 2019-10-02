Крупнейший плодовый питомник Северного Кавказа наращивает урожайность садов

ТАСС, 2 октября. ​​​На предприятии "Плодообъединение "Сады Ставрополья", которое является крупнейшим плодовым питомником Северо-Кавказского федерального округа, отмечают рост урожайности садов. Наращивать объемы позволяет применение современных технологий, работа над качеством посадочного материала.

"Саженцы, которые были высажены в прошлом году, уже показали результат более 15 тонн с гектара. Те, что посадили в позапрошлом году – более 30 тонн с гектара, это предварительные результаты, уборка еще продолжается", - сообщил ТАСС председатель совета директоров предприятия.

Собственные сады плодообъединение выращивает в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. "Раньше отечественные саженцы давали урожай только на пятый год, сейчас уже есть возможность получать урожай на следующий год, причем достаточно стабильный и большой. Планируем, что будем по 60 тонн с гектара собирать в обоих регионах", - пояснил Ширинов.

"Плодообъединение "Сады Ставрополья" является одним из крупнейших российских плодовых питомников, производит более 2 млн. саженцев, адаптированных к условиям выращивания в российских регионах. Компания имеет собственные сады в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.​