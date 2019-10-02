Турмаршрут по островам Северной Двины разработали в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 2 октября. /ТАСС/. Туристический маршрут по островам дельты Северной Двины разработали в Архангельской области. Как рассказала в среду ТАСС руководитель центра развития туризма Приморского района Ольга Воронова, маршрут объединит четыре острова, на каждом из которых будет представлена отдельная тема.

"Мы создали единый маршрут по четырем островам Северной Двины. На каждом острове - своя тема. У нас есть отдельные программы по островам, но они не были объединены. Объединяющий маршрут позволит несколько раз в год показывать туристам эти разные острова. Когда создавали проект, у нас вырисовалось четыре стихии: Княжостров - это огонь, Пустошь - вода, Вознесенье - воздух и земля - это Ластола", - рассказала ТАСС Воронова.

Космический остров и родина лоцманов

Село Вознесенье на острове Андрианов - самая доступная из точек. С Вознесеньем из Архангельска, который находится в 12 км, есть регулярное сообщение по реке. Эту часть маршрута называют космической. В 1967 году на острове была построена комплексная магнитно-ионосферная обсерватория. Ее сотрудники занималась составлением прогнозов условий распространения радиоволн в полярных районах и изучали физику околоземного космического пространства. Сейчас на острове создан музей космоса. В Вознесенье сохранился и один из самых старых деревянных храмов региона - храм Вознесения Господня.

Пустошь - это несколько островов, центральный из которых находится в 4 км от Архангельска. В 1613 году в городе была создана лоцманская артель, со временем лоцманы стали жить на островах Пустоши. Проводкой судов в дельте Северной Двины могли заниматься только местные жители, постоянно живущие на островах, потому что только они знали особенности изменчивого фарватера реки. Один из участников экспедиции Георгия Седова на Северный полюс 1913-1914 годы - Александр Пустошный - как раз из этих мест. На острове сейчас действует музей лоцманов.

Пустошь и Вознесенье - самые популярные места для посещения, но туда обычно ездят отдельно. "Наш космический остров только за этот сезон уже больше 3 тыс. туристов принял. Пустошь - родина лоцманов - тоже популярен, - отметила собеседница агентства. - Остальные острова тоже надо "подтягивать", они не менее интересны".

Тракторы и домашний очаг

В селе Ластола на одноименном острове в 1932 году была создана Приморская машинотракторная станция. "В Ластоле у нас тема тракторы и механизация, там можно посмотреть на технику, пообщаться с трактористом", - сказала Воронова.

Самый дальний остров, точнее - группа островов Княжестров находится в 25 км от Архангельска. "На Княжестрове у нас тема "Огонь домашнего очага", - пояснила собеседница агентства. - Это родина крестьянского поэта Михаила Суханова. Там мастер-классы по поморскому говору (говоры севернорусского наречия, распространенные среди поморов в бывших Архангельской и северных частях Олонецкой и Вологодской губерний, - прим. ТАСС) и угощение, как в гостях у бабушки".

Как пояснила Воронова, туристов встречают местные жители, которые готовят, например, щи из щавеля и выпечку с рыбой. На Княжестрове сохранились старинные северные крестьянские дома.

На развитие маршрута туристский центр выиграл грант правительства региона в размере 500 тыс. рублей. "На эти деньги мы устанавливаем стенды, делаем проспекты, закупаем аудиогиды. Этот соединяющий острова маршрут мы планируем с нового [летнего] сезона проводить несколько раз в год", - добавила собеседница агентства.