Стипендии регионального отделения "Единой России" получили 45 школьников и студентов КБР

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарское отделение партии "Единая Россия" вручило в среду именные стипендии 45 школьникам и студентам региона, сообщила пресс-служба партии.

"В целях поддержки талантливой молодежи политический совет Кабардино-Балкарского регионального отделения партии "Единая Россия" уже 18-й год учреждает и вручает именные стипендии для учащихся общеобразовательных и высших учебных заведений, отличившихся в учебе и общественной жизни республики. В 2019-2020 учебном году стипендиатами "Единой России" стали 45 человек из числа активной молодежи республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду члены отделения партии также вручили благодарственные грамоты 30 педагогам и воспитателям за профессионализм, достигнутые успехи в обучении и воспитании.