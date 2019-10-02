Власти Кизляра рассчитывают полностью решить проблему водоснабжения города за два года

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Кизляра рассчитывают в ближайшие два года полностью решить проблему водоснабжения города за счет бурения новых артезианских скважин, сообщил ТАСС мэр Кизляра Александр Шувалов.

"У нас большие проблемы в городе с водой, вода подается только из подземных источников - артезианских скважин, дебет которых постоянно уменьшается <…> У нас есть проект на 27 скважин, которые должны быть пробурены, они полностью обеспечат город водой. На следующий год подавали заявку на 180 млн рублей, чтобы пробурить все скважины, <…> таким образом мы сможем закрыть все вопросы с водой в течение двух лет - 2020 и 2021 годов", - сказал Шувалов.

Ранее Шувалов сообщал ТАСС, что в этом году из республиканского бюджета городу выделено в общей сложности 113 млн рублей. На эти средства уже пробурены две скважины, еще две планируется пробурить до конца года. Кроме того, будут построены два накопителя для воды и реконструировано около 10 км магистральных водопроводных сетей.