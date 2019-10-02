Единственный офис Сбербанка появится в Акушинском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Сбербанк откроет свой офис в Акушинском районе Дагестана, жители которого были вынуждены ездить за банковскими услугами в другой район. Это будет единственный офис банка в районе, сообщила в среду ТАСС замглавы районной администрации Эльвира Гасангусейнова.

"Завтра в районном центре Акушинского района селе Акуша состоится открытие дополнительного офиса Дагестанского отделения Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк". Это будет единственный банковский офис на территории района", - сказала Гасангусейнова.

По ее словам, по сей день жители района с населением около 60 тыс. человек в банк вынуждены ездить в селение Леваши соседнего Левашинского района.

"Это создает немалые неудобства людям, которые для получения пособий, пенсий, зарплат вынуждены выезжать за пределы района практически на целый день, возвращаясь домой только к вечеру. Также отсутствие отделения банка создает ощутимые неудобства и при оплате налогов и сборов, тогда как его наличие в районе сняло бы многие проблемы, и собранные налоги без задержек и вовремя перечислялись бы в бюджет", - пояснила собеседница агентства.

Она сообщила, что в новом офисе создано четыре рабочих места, на которые трудоустроены местные жители.

Акушинский район расположен в горной части Дагестана, расстояние от села Акуша до Махачкалы составляет более 130 км. Населенные пункты района расположены на высоте 1,5-2 тыс. м над уровнем моря.

Основной банковский институт

Сбербанк на сегодня является основным банковским институтом, обслуживающим население республики, 78% жителей региона доверяют свои финансовые средства именно ему.

Ранее между властями Дагестана и Сбербанком была достигнута договоренность о том, что доступ к услугам банка получит большее количество жителей республики, в том числе и в горных районах. Также Сбербанк участвует в реализации программы "Безналичный Дагестан" по внедрению безналичного расчета в общественном транспорте, организациях жилищно-коммунального хозяйства и медицинских учреждениях республики, а также социального проекта "Забота" по поддержке социально незащищенных граждан.

Кроме того, планируется участие Сбербанка в развитии древнего города Дербента. В июле 2019 года в ходе встречи руководства Дагестана и Сбербанка обсуждалось создание специального механизма и мер поддержки инвестиционных проектов на территории республики.

Банковская система республики насчитывает более 120 кредитно-кассовых учреждений, около 90 дополнительных офисов, около 30 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и филиалов и одно представительство кредитной организации другого региона.