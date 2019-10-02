В моногороде на Ставрополье обновили дороги на пяти улицах в рамках нацпроекта

СТАВРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Ремонт дорог на пяти улицах моногорода Невинномысска в Ставропольском крае прошел в рамках национального проекта, обновлено более 6,5 км дорог. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Невинномысске обновили дорожное полотно в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Новое дорожное полотно появилось на участках дорог по улицам Полевая, Шаумяна, Коммунистическая, Ленина и на проезжей части бульвара Мира. Общая протяженность отремонтированных участков - более 6,5 км", - говорится в сообщении.

На проведение ремонтных работ в рамках нацпроекта было направлено более 210 млн рублей. На улицах также заменили системы освещения и светофоры, установили новые дорожные знаки, обустроили пешеходные дорожки.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.