В Железноводске 4 октября пройдут соревнования по судомодельному спорту

ПЯТИГОРСК, 2 октября. /ТАСС/. Соревнования на Кубок Ставропольского края по судомодельному спорту пройдут 4 октября в городе Железноводск на Курортном озере, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Соревнования на Кубок Ставропольского края по судомодельному спорту приурочены к закрытию сезона. В турнире примут участие более 30 спортсменов со всего края", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, определят победителей по количеству баллов, а в гоночном классе - по максимальному количеству кругов. Организатором мероприятия при поддержке администрации выступает региональная физкультурно-спортивная организация судомодельного спорта Ставропольского края.

Мини-регата в Железноводске проходит более 20 лет. Конструкторы разных возрастов презентуют на декоративном озере свои модели, среди которых есть точные копии фрегатов и линкоров Военно-морского флота России.