Цех мясокомбината и птицеферму построят на территории будущего экотехнопарка в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Новый цех по забою мелкого и крупного рогатого скота, а также птицеферму ООО "Кизляр Урицкий мясокомбинат" планируется построить на территории, отведенной под создание экотехнопарка на окраине города, сообщил в среду ТАСС мэр города Александр Шувалов.

"Мы отвели под создание экотехнопарка более 50 га. Урицкий мясокомбинат будет строить дополнительный убойных цех малого рогатого скота и птицеферму, мы его будем размещать на этой площадке. Там есть все коммуникации, это очень выгодная площадка - фактически, промзона на окраине города", - сказал Шувалов.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, в строительство современного убойного цеха и создание птицефермы предприятие намерено инвестировать порядка 120 млн руб. Площадь цеха составит около 1 тыс. кв. м.

О планах по созданию экотехнопарка в Кизляре было заявлено в начале 2018 года после подписания меморандума о сотрудничестве с австрийским концерном Christof Industries. Планировалось, что в городе, рядом с которым расположен крупнейший в Дагестане полигон для утилизации мусора, будет построен мусороперерабатывающий комплекс, а также предприятие по выработке электроэнергии и тепличный комплекс. По словам властей Кизляра, реализация проекта с участием иностранных инвесторов пока не началась.