В крупных городах Ставрополья могут начать строительство школ высокой этажности

СТАВРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Строительство школ высокой этажности целесообразно в крупных городах Ставропольского края для решения проблемы загруженности образовательных учреждений. Об этом ТАСС в четверг сообщил министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий.

В конце сентября глава Минстроя РФ Владимир Якушев сообщил, что министерство смягчило требования к этажности школ. По его словам, работа по модернизации нормативно-технических документов и сводов правил ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В частности, предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ. В настоящее время учреждения строятся высотой не более четырех этажей.

"Что касается строительства пятиэтажных школ, то, возможно, в крае будут проектировать их для строительства в Ставрополе и в городах Кавминвод на участках с высокой плотностью застройки. Это поможет решить проблему нехватки площадей в крупных городах Ставропольского края", - сказал Когарлыцкий.

Министр отметил, что проекты пятиэтажных школ не станут популярными на всей территории края. "В небольших городах и селах края даже с учетом возможности совмещения школы и сада такие высокие здания не нужны, и их строительство там экономически не оправдано", - отметил глава Минстроя края.

В целом нововведения в правилах проектирования упрощают процедуру. "Например, ранее требования к нормативу площади земельного участка не позволяли реконструировать школы там, где площадь земельного участка была меньше норматива. Приходилось уменьшать вместимость школы, чтобы вписать ее в площадь существующего земельного участка", - пояснил Когарлыцкий.

Глава министерства добавил, что многоэтажные здания позволят расширять функционал учреждений, совмещать школы и детские сады. Эта практика уже используется в регионе для закрытия потребности в местах для детей. В поселке Мирный Предгорного района построена школа-детский сад, которая готовится к открытию. Учреждение примет 500 школьников и 100 десадовцев в одном здании. Раньше в селе не было ни школы, ни детского сада.