В дагестанском медуниверситете "стобалльникам" предложат индивидуальную подготовку

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Высший балл по итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Дагестане набрали 22 школьника, трое из них поступили в Дагестанский государственный медицинский университет (ДГМУ). С ними будет вестись индивидуальная работа. Об этом сообщил ТАСС в четверг ректор вуза Сулейман Маммаев.

"По республике Дагестан в этом году 22 "стобалльника", трое поступили к нам. Это говорит о том, что интерес к нашему вузу растет. Мы встречались со "стобалльниками", провели с ними беседу. Мы создадим для них индивидуальную траекторию подготовки, чтобы они могли заниматься по интересам", - сказал собеседник агентства.

Маммаев подчеркнул, что не все из поступивших определились, кем они хотят быть. Со всеми поступившими, а в особенности со студентами, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов, будет проводиться серьезная профориентационная работа.

Всего, по словам ректора ДГМУ, в 2019 году в вуз поступили около 1150 человек, что на 2-3% больше, чем в прошлом году. Маммаев отметил, что самый высокий конкурс среди абитуриентов на направления "Педиатрия" - 44 человека на место, "Стоматология" - 40 человек на место, "Лечебное дело" - 13 человек на место.

Дагестанский государственный медицинский университет основан в 1932 году как Дагестанский медицинский институт. На сегодняшний день ДГМУ - крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов, достаточно крупная собственная база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей (более 55), 76 кафедр, возглавляемых докторами наук, профессорами, НИИ экологической медицины, симуляционно-аккредитационный центр, консультативно¬диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека, спортивный комплекс и издательско-полиграфический центр.