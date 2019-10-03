КЧР представит на выставке "Золотая осень" в Москве промышленную продукцию региона

ЧЕРКЕССК, 3 октября. /ТАСС/. Делегация из Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) представит на российской агропромышленной выставке "Золотая осень", которая пройдет с 9 по 12 октября в Москве, продукцию ведущих сельхозтоваропроизводителей региона. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства КЧР.

"Делегация из Карачаево-Черкесии во главе с министром сельского хозяйства КЧР Анзором Боташевым примет участие в XXI Российской агропромышленной выставке "Золотая осень", организуемой Министерством сельского хозяйства РФ, в 2019 году выставка пройдет с 9 по 12 октября. Свою лучшую продукцию представят такие ведущие сельхозтоваропроизводители региона как ООО "Эркен-Шахарский сахарный завод", ООО "Сады Карачаево-Черкесии", ЗАО "Аквалайн", ООО "Меркурий - 3", СПСК "Ресурс", ООО ПР "Пчелопром", ОАО "Племрепродуктор "Зеленчукский", ЗАО "Карачаевский пивзавод", ОП филиал ООО "Хладокомбинат", ОАО Агрокомбинат "Южный", ООО "ФХ "Фирма Сатурн", ООО "Дары Домбая", ООО "Черкесскхлеб", - сказала собеседница агентства.

В министерстве отметили, что в 2018 за организацию экспозиции и качество представленных продуктов Карачаево-Черкесия получила гран-при выставки "Золотая осень", отдельные призы получили АО "Агрокомбинат "Южный" - шесть золотых медалей, ООО "Сады Карачаево-Черкесии" - одна золотая медаль, ООО "Племенной завод "Махар" - одна золотая медаль, ООО фирма "Хаммер" - одна серебряная медаль, "Дары Домбая" - одна серебряная медаль.

"Золотая осень - 2019" пройдет с 9 по 12 октября на территории ВДНХ. Организатором выставки является Министерство сельского хозяйства РФ. Ставропольский край на агропромышленной выставке представят более 40 предприятий. В 2019 году делегация края намерена сделать акцент на презентации экологически чистой продукции: регион представит хлебобулочные и кондитерские изделия, макароны, крупы, минеральную воду, овощи и консервы, молочную и мясную продукцию. Экспозиция займет два этажа.