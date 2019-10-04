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Юнармейцы высадили 20 тыс. деревьев в Удмуртии

Мероприятие прошло в рамках акции "Лес Победы"

ТАСС, 4 октября. /ТАСС/. Юнармейцы Удмуртии высадили в регионе более 20 тыс. деревьев, приняв участие в акции "Лес Победы". Она приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"С целью увековечивания памяти погибших во время Великой Отечественной войны уроженцев Удмуртии в течение 30 дней около 500 юнармейцев и ветеранов боевых действий высадили деревья в скверах и парках районов и городов республики", - отмечается в сообщении.

В ходе акции в Ижевске была высажена аллея из лиственниц на территории Ботанического сада Удмуртского государственного университета, а также именные деревья в честь погибших Героев Советского Союза.

"Лес Победы" - российский эколого-патриотический проект по высадке именных деревьев в память о павших во время Второй мировой войны гражданах СССР. В честь каждого из 27 миллионов павших предполагается высадить в разных регионах России именное дерево для увековечения памяти.

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