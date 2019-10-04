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Северный Кавказ

При очистке архитектурного комплекса в Чечне обнаружили погребение X-XII века

Найденный могильник может быть частью древнего кладбища

ГРОЗНЫЙ, 4 октября. /ТАСС/. Погребение X-XII века нашли в Чеченской Республике при очистке историко-архитектурного комплекса селения Хой. Об этом в пятницу сообщил министр республики по национальной политике Джамбулат Умаров.

"Были проведены мероприятия по очистке историко-архитектурного комплекса селения Хой. В ходе работ <…> при восстановлении одной из жилых башен, за северной ее стеной, было обнаружено погребение - "каменный ящик". Предположительная дата захоронения - X-XII вв.", - написал он.

Умаров добавил, что найденный могильник может быть частью древнего кладбища, располагавшегося на этой территории до основания селения Хой. Кроме того, могильник мог быть разграблен еще в древности, так как артефактов в нем обнаружено не было.

"В дальнейшем останки будут захоронены с соблюдением… норм ислама", - уточнил он.

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