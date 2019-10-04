Участок трассы "Кавказ" у города Баксана в КБР расширят до четырех полос

НАЛЬЧИК, 4 октября. /ТАСС/. Двухполосный участок федеральной автодороги Р217 "Кавказ" (423-436 км), огибающий город Баксан в Кабардино-Балкарии, расширят до четырех полос, в пятницу дан старт его капитальному ремонту, передает корреспондент ТАСС с места проведения работ.

"Наши главные цели - увеличение пропускной способности, безопасность и экология. Уверен, что улучшение транспортной сети региона положительно отобразится не только на развитии Кабардино-Балкарии, но и всех субъектов Северного Кавказа", - сказал главе КБР Казбеку Кокову начальник ФКУ Упрдор "Кавказ" Руслан Лечхаджиев, представляя проект. В свою очередь глава региона отметил, что это важно не только для жителей республики, но и для ее гостей.

На новом четырехполосном участке с расчетной скоростью в 120 км/ч ширина каждой полосы составит не менее 3,5 м. При укладке верхнего слоя дорожного покрытия используют высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон, для обеспечения безопасности установят более 11 км барьерного ограждения.

"Специалисты переустроят 1,2 км линий электроосвещения, нанесут термопластиковую разметку и установят светоотражающие дорожные знаки для комфортного движения автомобилистов в любое время суток. Для сохранения экологической чистоты региона оборудуют два очистных сооружения и 17 водопропускных труб", - сообщили ТАСС в ФКУ Упрдор "Кавказ".

Р217 "Кавказ" является частью двух европейских и одного азиатского транспортных маршрутов. Автодорога связывает регионы Северного Кавказа с Закавказьем и является одной из самых загруженных в России. Ежедневно здесь проезжает порядка 25 тыс. автомобилей. Данный участок (423-436 км) ведет к трассе А-158 "Прохладный - Баксан - Эльбрус", единственному маршруту в международный курорт Приэльбрусье.