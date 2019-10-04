Северная Осетия получит более 176 млн рублей на жилье для молодых семей до 2023 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Более 176 млн рублей из федерального бюджета планируется направить в Северной Осетии до 2023 года на обеспечение жильем молодых семей. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"В 2020 году Северной Осетии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей будет выделена субсидия в размере 58,6 млн рублей. В 2021 году ожидается выделение 58,8 млн рублей, в 2022 году - 60,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В этом году около 80 молодых семей будут обеспечены жильем

Всего в улучшении жилищных условий нуждаются 714 семей.