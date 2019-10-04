В Ессентуках к концу года построят физкультурно-оздоровительный комплекс

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ессентуках площадью 3 тыс. кв. м построят в декабре 2019 года, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"Строительство комплекса должно быть закончено в декабре. По стоимости работ окончательную сумму пока сложно назвать", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, спортивный комплекс занимает площадь около 3 тыс. кв. м. В настоящее время проводятся работы по облицовке здания, заканчиваются кровельные работы и благоустройство. Завершены работы по прокладке гидроветрозащитной мембраны, укладываются яркие облицовочные кассеты. Одновременно идут работы по внутренней отделке, первый этаж уложен плиткой, проведена стяжка.

"Здесь будут расположены четыре входа, охрана, раздевалки, буфет и зал игровых видов спорта. Его трибуны будут вмещать 400 человек. Идет установка витражных окон, они будут работать от пульта. Коммуникации готовы на 80%", - отмечается в пресс-релизе.

Городская администрация сообщила, что будет установлена приточно-вытяжная вентиляция, аналогов которой нет на Кавминводах. "Уже четко обозначены залы, раздевалки, технические помещения", - приводятся в сообщении слова руководителя подрядной организации Виктора Борисенко.