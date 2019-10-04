Школьная олимпиада "Умники и умницы" началась в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 4 октября. /ТАСС/. Республиканская гуманитарная олимпиада "Умники и умницы" началась в Карачаево-Черкесии. Олимпиада направлена на формирование у школьников творческих способностей и интереса к наукам, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

"В целях создания необходимых условий для поддержки талантливой молодежи КЧР, в рамках договоренности главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с автором и ведущим программы "Умницы и умники" профессором, заведующим кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрием Вяземским, стартовала VII Республиканская телевизионная гуманитарная олимпиада школьников "Умники и умницы Карачаево-Черкесии", которая будет проходить с октября 2019 года по апрель 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве пояснили, что основными задачами проекта являются популяризация научной деятельности, профориентация школьников и взаимодействие учебных организаций региона. Основой конкурсов станут программы общего и среднего образования. Участие в проекте примут ученики 10 классов, которые владеют высоким уровнем знаний в гуманитарных предметах.

Проект пройдет в два этапа. В рамках первого отборочного тура с октября по ноябрь участникам будет предложено написать эссе на предложенную тему, далее работы будут проверены членами жюри проекта. После проверки работ участники будут приглашены на собеседование, а далее в рамках второго этапа пройдут интеллектуальные состязания четвертьфинала, полуфинала и финала проекта до мая 2020 года. Организатором проекта выступает Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.