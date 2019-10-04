Центр грузинского языка и культуры открылся в Пятигорском госуниверситете

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Открытие центра грузинского языка и культуры состоялось в пятницу в Пятигорском государственном университете (ПГУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"В университете на протяжении ряда лет активно создается и развивается широкая сеть из 15 центров языков и культур. Таким образом, новый центр грузинского языка и культуры стал уже 16-м. Мы рассчитываем, что он активизирует сотрудничество с научными и культурными центрами Грузии и грузинских диаспор для разработки и реализации международных проектов и программ в учебной, научно-исследовательской и культурной областях. Кроме того, центр поможет популяризовать грузинский язык и грузинскую культуры на всем Северном Кавказе", - сказал собеседник агентства.

На открытие центра в Пятигорск приехали представители грузинской общины, грузинской ассоциации выпускников вузов стран СНГ и Европы, а также президент фонда "Единение русского и грузинского народа" Владимир Хомерики. Как отмечается, открытие центра приурочено к празднованию 80-летия Пятигорского государственного университета. После открытия центра грузинского языка и культуры все приглашенные гости и сотрудники ПГУ со студентами приняли участие в юбилейных событиях.

Пятигорский государственный университет - крупный образовательный, научно-исследовательский и инновационно-технологический центр Юга России и Северного Кавказа. В системе ПГУ обучаются около 4,5 тыс. студентов высшего и среднего профессионального образования, магистрантов, аспирантов, стажеров, а также около 2 тыс. слушателей системы непрерывного образования из 71 региона России и 36 зарубежных государств.