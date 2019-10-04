Республиканский литературный конкурс пройдет в Нальчике 26 октября

НАЛЬЧИК, 4 октября. /ТАСС/. Республиканский литературный конкурс "Пока нам хватит силы быть людьми, мы на земле останемся народом", посвященный 160-летию со дня рождения основоположника балкарской поэзии Кязима Мечиева, пройдет в Кабардино-Балкарии 26 октября. Об этом сообщило в пятницу министерство культуры региона.

"26 октября в Мемориале жертв политических репрессий 1944-1957 годов состоится открытие ежегодного республиканского литературного конкурса "Пока нам хватит силы быть людьми, мы на земле останемся народом", посвященного 160-летию со дня рождения основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева. К участию в конкурсе приглашаются учащихся общеобразовательных учреждений, студенты вузов Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в сообщении.

Конкурсанты будут читать стихи Мечиева на балкарском, кабардинском и русском языках, они также смогут прочесть стихотворения собственного сочинения. Состоятся конкурсы творческих эссе и научно-исследовательских работ, рисунков по творчеству поэта, участники исполнят песни на стихи Мечиева. Победителей отметят грамотами, дипломами и ценными подарками. Мероприятие проводит Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 годов.

Мечиев Кязим Беккиевич (1859-1945) - балкарский поэт, просветитель, философ-гуманист, основоположник балкарской поэзии и литературного балкарского языка. Член Союза писателей СССР с 1940 года. Умер в Средней Азии в ссылке, перезахоронен во дворе Мемориала.