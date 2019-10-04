В Ингушетии завершили подготовку к переходу с аналогового на цифровое телевещание

МАГАС, 4 октября. /ТАСС/. Ингушетия завершила подготовительные работы по переходу с аналогового телевещания на цифровое, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Под председательством первого вице-премьера региона Михаила Илезова прошло совещание, посвященное переходу республики с аналогового телевещания на цифровое 14 октября 2019 года. За 5 лет в регионе построено 16 объектов для приема цифрового сигнала, во всех населенных пунктах республики завершены подготовительные работы", - говорится в сообщении.

Как сообщается, до конца октября в регионе будет действовать горячая линия, куда за консультацией по подключению цифрового вещания смогут обращаться жители региона.

"Главы населенных пунктов региона проинформировали о том, что малоимущие семьи получают специальные приставки к телевизорам за счет средств резервного фонда правительства республики. Ни одна семья не должна остаться без устройств для перехода на цифровое телевещание. Регионом проделана большая работа по технической подготовке", - передает пресс-служба слова Илезова.

14 октября Ингушетия перейдет на цифровое вещание. Согласно плану-графику Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, республика вошла в четвертую "волну" отключения аналогового телевидения, которая станет финалом по переходу России на цифровое телевещание.