В Ингушетии проведут реконструкцию самого крупного концертного зала

МАГАС, 4 октября. /ТАСС/. Самый крупный концертный зал в Ингушетии - летний амфитеатр - планируют реконструировать за счет внебюджетных средств. Об этом сообщил в пятницу ТАСС замминистра культуры и архивного дела Ингушетии Алихан Ваделов.

"По поручению главы региона будет произведена полная реконструкция здания летнего амфитеатра, в котором располагается госфилармония региона, все работы будут произведены на средства инвестора. Сейчас на месте уже работают инженеры, идет разработка проекта, в начале следующего года уже начнется реконструкция, работы будут вестись примерно полгода, до конца 2020 года амфитеатр снова распахнет свои двери", - сказал Ваделов.

По его словам, на данный момент здание амфитеатра не рассчитано на проведение мероприятий в любую погоду, особенно во время дождя, снега или ветра.

"Теперь это уже не будет летний амфитеатр, здание будет полностью закрытым, в форме черепах, и с возможностью круглогодичного проведения мероприятий. Взамен инвестору выделят земельный участок за счет государства, он рядом построит гостиничный комплекс. Нам это только в плюс даже в плане логистики, что рядом с амфитеатром появится гостиница, куда можно будет заселять артистов, которые приезжают к нам с гастролями", - добавил замминистра.

Летний амфитеатр - самый большой в республике концертный зал под открытым небом, рассчитанный на 1,3 тыс. зрительских мест. Проект здания амфитеатра, открытого в 2012 году в день 20-летия республики, выполнен в классическим стиле, с использованием колоннад и камня и представляет собой сооружение, оборудованное сценической площадкой, которая окружена местами для зрителей.