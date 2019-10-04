Фестиваль культуры и искусств Кавказа пройдет в Петропавловской крепости в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Площадка у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в самом центре Санкт-Петербурга на один день станет территорией кавказского гостеприимства. Открывающийся в субботу фестиваль "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" познакомит гостей с колоритом и разнообразием творчества кавказских народов, в его программе - восьмичасовой гала-концерт, дегустация национальных блюд, народные игры и танцы и многое другое.

"Главная цель мероприятия - познакомить и дать представление о том, что такое Северный Кавказ. Это очень яркий, самобытный, богатый традициями макрорегион, мы его очень любим и хотим, чтобы и вы полюбили его тоже. На один день небольшая часть гостеприимного Санкт-Петербурга превратится в гостеприимный Северный Кавказ", - сказал в преддверии фестиваля журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС директор департамента административной и кадровой работы Министерства РФ по делам Северного Кавказа Денис Петров.

Фестиваль проходит в два этапа. Региональный этап завершился 9 сентября - его участники присылали свои работы по нескольким номинациям в формате видеороликов. Участником конкурса мог стать любой желающий, если он родился или живет на Северном Кавказе и достиг 18 лет. Победители, которые выступят в Петербурге, были отобраны жюри с учетом количества просмотров в интернете.

Искусство, кухня и погода

Программа фестиваля начнется в 10:00 мск. Кавказские горцы будут встречать гостей у входа в праздничную зону и провожать их к тематическим фотозонам в национальном стиле. После традиционного петербургского полуденного пушечного залпа начнется гала-концерт победителей конкурсной программы.

На сцене фестиваля выступят более сотни артистов Северного Кавказа - танцоров, певцов, музыкантов, поэтов, которые примут участие в большом флешмобе, посвященном красоте, многообразию и богатству культуры региона. "Концерт будет открываться и завершаться общим номером: в номере открытия [будут задействованы] практически все, а в номере закрытия - абсолютно все участники", - рассказал ТАСС режиссер-постановщик концерта фестиваля Антон Абучкаев.

Наряду с гала-концертом, с утра и до окончания мероприятия для гостей будет работать образовательная зона фестиваля, где все желающие смогут познакомиться с культурой и традициями Северного Кавказа в формате лекций, мастер-классов и квеста. "Дети смогут нарисовать традиционные узоры и символику, а также изготовить магниты и значки. На фестивале можно будет сыграть в подвижные национальные игры", - указано на сайте фестиваля. Непременной частью программы станет дегустация блюд кавказской кухни, которая будет представлена в большом разнообразии.

Организаторы в ходе подготовки к фестивалю учли и прогноз погоды - мокрый снег с дождем при +5 градусах. "Мы предусмотрели тепловые пушки на сцене и около нее, а также горячий чай", - рассказал ТАСС Петров. Также устроители приняли во внимание опыт прошлогоднего фестиваля в Москве, когда из-за дождя приходилось прерывать выступления артистов, и обустроили крытую сцену для участников и шатры для мастер-классов.

О фестивале

Соорганизаторами второго фестиваля культуры "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" выступили Министерство РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС. В прошлом году фестиваль прошел в центре Москвы: на Тверской площади выступили около 60 победителей регионального этапа конкурса, а также мастера искусств Северного Кавказа. По данным организаторов, первый фестиваль в столице посетили около 10 тыс. человек.