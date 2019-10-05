Штормовое предупреждение объявлено на северных Курилах из-за урагана

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Сахалинские спасатели в связи с прогнозируемым ураганным ветром объявили на 6 октября штормовое предупреждение в Северо-Курильском районе (единственный населенный район на острове Парамушир северной группы Большой Курильской гряды, Сахалинская область). Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - говорится в распространенном сообщении.

По прогнозу синоптиков, ночью и утром 6 октября на территории Северо-Курильского района ожидается очень сильный дождь. Днем усилится западный ветер, его порывы будут достигать скорости 25-30 м/с, местами - до 33 м/с.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью более 28 м/с способен принести большие разрушения на значительном пространстве. На суше он наблюдается очень редко.

В МЧС добавили, что на Сахалине на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется усиление ветра до 22 м/с. Кроме этого, на территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидаются сильный дождь и усиление ветра до 23 м/с.