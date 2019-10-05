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Северный Кавказ

В Северной Осетии на средства президентского гранта создан ресурсный центр поддержки НКО

Вся работа по консультированию НКО, помощи в составлении проектов для получения грантов оказывается бесплатно

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 октября. /ТАСС/. Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций (НКО) создан в Северной Осетии благодаря президентскому гранту в размере порядка 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор и координатор проектов АНО "Социальные стратегии" Этери Хохоева.

"В рамках проекта мы оказываем информационно-консультационную, методическую, образовательную поддержку начинающим и действующим НКО республики. В этом году охватим около 60 организаций. Для них будут проводиться тренинги, индивидуальные консультирования", - сказала Хохоева.

Вся работа по консультированию НКО, помощи в составлении проектов для получения грантов оказывается бесплатно.

Запланированы и семинары по управлению проектами, организацией, персоналом, волонтерами.

Проект продлится до конца 2020 года.

Мероприятия по оказанию поддержки начинающим и действующим НКО будут проводиться как во Владикавказе, так и в районах республики.

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Северный КавказСКФОСеверная Осетия
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