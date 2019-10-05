В Нальчике открылся первый гастрономический фестиваль

НАЛЬЧИК, 5 октября. /ТАСС/. Первый гастрономический фестиваль начался в субботу в административном центре Кабардино-Балкарии (КБР) Нальчике, в ходе фестиваля кулинары организовали мастер-классы по приготовлению традиционных для региона и необычных блюд. Об этом ТАСС сообщила в субботу специалист института развития города "Платформа", который проводит фестиваль, Карина Орквасова.

Ожидается, что фестиваль смогут посетить около 5 тыс. человек в день, которым предложат отведать блюда, приготовленные в кафе и ресторанах Нальчика. В фестивале участвуют около 40 предприятий.

"Это первый фестиваль еды, организованный в Кабардино-Балкарской Республике по инициативе администрации города Нальчика, сегодня начался, продолжится завтра, 6 октября. Принимают участие различные кафе и рестораны города Нальчика и других городов. В частности, к нам приехали гости из Железноводска, именитые повара из Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, которые будут давать мастер-классы. На большом экране транслируется, что и как делают мастера. Они все сами подробно рассказывают", - сказала Орквасова.

Барашек на вертеле, жаренные гамбургеры и балкарские хычины

На призыв властей откликнулись около 40 местных предприятий. "Это крупные рестораны и кафе с именем "Ридада", "Город огород", Loft cafe. Здесь выставились различные кофейни, также [есть] еда на колесах, полевая кухня, мангал, барашки на вертеле, фаст-фуд и здоровая еда", - добавила она.

На площади Абхазии, где проходит фестиваль, можно отведать кондитерские изделия, бездрожжевой, сладкий хлеб, различные продукты, которые производятся в Нальчике.

"К ним всегда можно зайти и отведать их еду, в любой другой день, но они сейчас участвуют в фестивале и свои блюда продают по демократичным ценам, такой был уговор, потому что этот праздник организован для всех категорий граждан", - добавила Орквасова.

Одно из самых популярных блюд Кабардино-Балкарии - это балкарский хычин - традиционный балкарский и карачаевский пирог, толщиной от 3 мм до сантиметра с лишним. Начинкой может быть мясо, свекольная ботва, крапива, капуста, сыр.

"Специально для фестиваля мы за день раскатали 600 хычинов, которые сейчас с удовольствием кушают наши гости", - рассказала ТАСС хозяйка кафе Сафият Мамаева.

Ростовые куклы и бразильская самба

Атмосферу на фестивале создают приглашенные артисты из Ставрополя.

"В рамках фестиваля запланирована обширная концертная программа, будет бразильская самба, в исполнении артистов из Ставрополя, которые будут ходить и создавать настроение, есть ростовые куклы. Атмосферу праздника в фестивальные дни поможет создать также живая музыка и уникальные диджей-сеты от настоящих гурманов хорошего звука", - добавила Орквасова.

Программа второго дня фестиваля посвящена яблочной тематике и сочетаниям яблок в самых разных блюдах и напитках - от традиционных пирогов и блинов, до яблочного кваса, пунша и сидра.

Институт развития города "Платформа" создан в Нальчике в текущем году. Он занимается внедрением туристических продуктов для приезжих, которые помогут привлечь отдыхающих в город и развивать событийный туризм, считают власти. За это время "Платформа" организовала и провела в Нальчике несколько фестивалей: кинофестивали, фестиваль городской культуры и первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.