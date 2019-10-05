Панно из 40 тонн яблок 10 сортов создадут в КБР на площади более 1 тыс. кв. м

НАЛЬЧИК, 5 октября. /ТАСС/. Панно из 40 тонн яблок 10 сортов создадут в Нальчике на 1 тыс. 20 кв. м в рамках первого в Кабардино-Балкарии (КБР) гастрономического фестиваля. Своим произведением дизайнеры хотят установить рекорд России, сообщил ТАСС в субботу арт-координатор института развития города Нальчика "Платформа", преподаватель колледжа дизайна Кабардино-Балкарского госуниверситета, художник Керим Аккизов.

Для того чтобы зафиксировать рекорд, в Нальчик прибыл представитель Книги рекордов России.

"Это амбициозная инициатива администрации города Нальчика и института развития города "Платформа" - создать самое большое яблочное панно как минимум в России, возможно, в мире, общая площадь которого будет составлять 1020 квадратных метров. Как бы праздно инициатива не выглядела, на мой взгляд, очень хорошая идея. Это возможность объединить культурные мероприятия и привлечь к ним аграриев. На панно все агрофирмы республики - девять крупных компаний и еще несколько маленьких фирм, выделили 40 тонн яблок 10 сортов", - сказал Аккизов.

При выборе яблок было несколько критериев: цвет и диаметр. "В основном диаметр яблок равен 8 см, а это достаточно крупные яблоки, они уродились в этом году в республике, поэтому можно сказать, что это яблоки лучших сортов, которые у нас произрастают", - отметил он.

Процесс создания

Создавать "Древо жизни" (так называется панно) из яблок начали утром в субботу на площади Абхазии в центре Нальчика, где проходит гастрономический фестиваль. "Было коллективное решение создать некое древо жизни. Потом с дизайнерами мы решили стилистически сделать его, используя элементы национального орнамента, а чтобы совсем не уходить в этнический рисунок, добавили немножко стилистики растительных элементов импрессионизма. Обговаривали и цвет фруктов, с помощью студентов колледжа дизайна создали эскиз и теперь собираем, участвуют и волонтеры - около 50 человек", - описал будущий шедевр художник.

Программа второго дня фестиваля посвящена яблочной тематике и сочетаниям яблок в самых разных блюдах и напитках - от традиционных пирогов и блинов, до яблочного кваса, пунша и сидра. "Мы сможем показать, что мы прекрасная аграрная республика, а также в воскресенье после того, как мы зафиксируем рекорд, эти яблоки каждый сможет попробовать, узнать вкус республики", - добавил собеседник агентства.

Институт развития города "Платформа" создан в Нальчике в 2019 году. Он занимается внедрением туристических продуктов для приезжих, что поможет привлечь отдыхающих в город и развивать событийный туризм, считают власти. За это время "Платформа" организовала и провела в Нальчике несколько фестивалей: кинофестивали, фестиваль городской культуры и первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.