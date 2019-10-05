Лучшего черкесского всадника впервые выбрали на скачках в Адыгее

МАЙКОП, 5 октября. /ТАСС/. Победитель конкурса "Образ черкесского всадника" впервые определен в субботу из представителей трех регионов юга страны на традиционных скачках, прошедших в честь отмечаемого Дня республики Адыгея, сообщил ТАСС один из организаторов конкурса, председатель общественного движения "Шыу Хасэ" Альберт Тхапшоков.

"В честь 28-й годовщины со дня образования республики в Адыгее по инициативе общественного движения коновладельцев "Шыу Хасэ" был впервые организован конкурс "Образ черкесского всадника". За звание лучшего и призы боролись шесть всадников из Адыгеи, Краснодарского края и Карачаево-Черкесии. Лучшего всадника определили зрительским голосованием - овациями и аплодисментами, им стал Асфар Наш из Тахтамукайского района Адыгеи ", - сказал он.

Жюри учитывало выбор конкурсантами черкесской амуниции и конной упряжи, умение держаться в седле, соответствие историческому образу черкесского всадника, который описан в произведениях классиков литературы, уточнил Тхапшоков.

Асфару Нашу достался главный приз состязаний - черкесская шашка с элементами из драгметаллов. Член жюри конкурса, ювелир-оружейник Ася Еутых подарила каждому участнику конкурса аксессуар для конской сбруи.

Объединение "Шыу Хасэ" активно развивается в рамках общественного движения "Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент" и объединяет более 250 человек из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края. По инициативе объединения организовали два конных перехода по Адыгее, их цель - сохранение традиций коневодства, развитие верховой езды и популяризацию кабардинской породы лошадей.