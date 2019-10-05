Северокавказский фестиваль "Кунаки" открылся в Нальчике с показа фильма о его основателе

НАЛЬЧИК, 5 октября. /ТАСС/. Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" открылся в Нальчике с премьерного показа документального фильма "Сулиета", посвященного его основателю, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля в субботу.

"13-й Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" в этом году посвящается памяти его основателя и президента, культуролога, журналиста Сулиеты Кусовой-Чухо. Сегодня состоялся премьерный показ документального фильма о ней, в эти минуты проходит церемония открытия фестиваля", - сказали в пресс-службе фестиваля.

Как пояснил директор форума, журналист, кинодокументалист Ильяс Богатырев, отборочная комиссия получила в этом году 368 заявок на участие в фестивале, из них на конкурс отобрали 56 работ, в том числе четыре работы, представленные режиссерами Кабардино-Балкарии.

"Главное отличие конкурсной части фестиваля в этом году в том, что фильмы контрастные по тематике и по режиссерской стилистике, это как на американских гонках. Я специально подобрал программу фестиваля, чтобы этот контраст был во все дни нашего фестиваля. Фильмы привезли из разных регионов и они будут интересны разному зрителю: представлены Сербия, Казахстан, Киргизия, Эстония, Абхазия и много российских регионов", - сообщил Богатырев в ходе пресс-конференции.

"Маме было очень важно показать интеллигентность и культуру кавказских народов, и я надеюсь, что люди, приехавшие к нам из всех регионов России и зарубежья, унесут отсюда весточку о том, какой это гостеприимный край с крепким культурно-нравственным стержнем", - добавила дочь Сулиеты Элана Кусова.

Фестиваль продлится до 9 октября, в программе форума, кроме просмотров фильмов, обширная экскурсионно-просветительская программа, круглые столы по проблематике киноискусства. В этом году фестиваль проводится на средства Фонда президентских грантов. Мероприятие состоится при поддержке главы и правительства КБР, партнерами выступают Союз журналистов России, Союз кинематографистов РФ, министерство культуры КБР, Российский конгресс народов Кавказа.