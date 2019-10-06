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Ветер порывами до 20 м/с ожидается в Забайкалье 6-7 октября

Запрещается разводить огонь на приусадебных участках, в лесной и степной зоне

ЧИТА, 6 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ветер порывами до 18-20 м/c у в Забайкалье 6 и 7 октября, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.

"... 6-7 октября по территории края ожидается сильный ветер с порывами 18-20 м/c.  Категорически запрещено использование открытого огня, разведение костров на приусадебных участках, в лесной и степной зоне", - говорится в сообщении.

По данным Забайкальского гидрометцентра, в воскресенье в Чите и наиболее населенных центральных районах края около 10 градусов тепла, облачно. 7 октября температура воздуха будет колебаться в пределах 5-10 градусов выше нуля, малооблачно.

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