Сибирский институт готовит демонстратор самолета с взлетно-посадочной дистанцией 50 метров

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина намерен за три года создать демонстратор самолета с распределенной силовой установкой и взлетно-посадочной дистанцией 50 метров, сообщил ТАСС директор "СибНИА им. С. А. Чаплыгина" Владимир Барсук.

"Мы подписали контракт (с Фондом перспективных исследований - прим. ТАСС). Речь идет о самолете сверхкороткого взлета и посадки с распределенной силовой установкой, который должен ложиться во взлетно-посадочную дистанцию 50 метров. Эта работа завершится появлением такого демонстратора", - сказал Барсук.

В частности, по его словам, взлетная и посадочная дистанции самолета будут составлять около 50 метров. Кроме того, в летательном аппарате будет использоваться распределенная силовая установка. То есть электрический и тепловой двигатели будут располагаться в разных местах, а не в одном корпусе, как это используется в самолетах сейчас. Так, 3-4 электрических двигателя будут располагаться в крыле, обеспечивая обдув, а тепловой двигатель будет находится в самом корпусе.

Работы планируется выполнить чуть более чем за 3 года. СибНИА привлек Фонд благодаря свой успешной работе по созданию и обновлению самолета АН-2 "кукурузник", который имеет взлетно-посадочную дистанцию 70-120 метров. "Нужно провести исследование, отработать порядок применения всех видов тяг, траекторию захода на посадку и закончить эти работы демонстратором. Работа сложная и интересная, будут задействованы все наши подразделения", - отметил Барсук.

Созданный в 1941 году Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина остается крупнейшей научно-исследовательской и испытательной базой авиационной и космической отраслей России на Востоке страны. В лабораториях института отработаны компоновки этапных самолетов Ан-2, А-57, Су-26 и Су-27; проведены прочностные и усталостные испытания более двухсот типов различных летательных аппаратов, включая сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, ВКС "Буран", Ту-204 и семейство самолетов Су-27.