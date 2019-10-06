Первые воспитанники Кемеровского президентского кадетского училища приняли присягу

ТАСС, 6 октября. Первые воспитанники Кемеровского президентского кадетского училища на торжественной церемонии посвящения приняли присягу и стали кадетами. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в воскресенье.

"В рамках торжественного мероприятия учащиеся произнесли слова присяги, после чего каждому был вручен нагрудный знак кадетов. Отличившимся по личным качествам и заслугам присвоили звания младших вице-сержантов и назначили на должности командиров взводов и заместителей командиров отделений. На церемонии присутствовали командный и преподавательский составы училища, представители местной администрации, ветеранских и общественных организаций, а также родители учащихся, в сопровождении которых кадеты пошли в свое первое увольнение", - уточняется в сообщении.

Президентское кадетское училище в Кемерове начали строить по поручению Владимира Путина в декабре 2018 года. Всего за 272 дня специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с нуля возвели учебно-административный корпус с актовым залом и библиотекой, столовую на 900 мест, плац для построения, спальный корпус на 360 мест, медпункт и спортивную инфраструктуру. 1 сентября 2019 года состоялось открытие учебного заведения.