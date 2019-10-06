Еще одну очередь солнечной электростанции на Ставрополье сдадут в декабре 2019 года

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Сдать в эксплуатацию пятую очередь строящейся в Ставропольском крае солнечной электростанции (СЭС) "Старомарьевская" планируется в декабре 2019 года, сообщил журналистам в воскресенье руководитель строительства СЭС по Ставропольскому краю компании "Солар системс" Дмитрий Дегтярев.

"Пятая очередь электростанции мощностью 25 МВт будет введена в эксплуатацию в декабре 2019 года, мощность шестой очереди составит 10 МВт, она будет построена к февралю 2020 года, завершающая седьмая очередь мощностью 15 МВт должна быть введена в эксплуатацию в марте 2020 года", - сказал он.

Четвертая очередь проекта была сдана в начале октября. "Началась активная фаза строительства в сентябре 2018 года, за это время была построена подстанция и четыре очереди солнечной электростанции <...> каждая по 12,5 МВт, всего 50 МВт", - пояснил Дегтярев.

По словам регионального руководителя по строительству, "Старомарьевская" входит в пятерку крупнейших солнечных электростанций страны. После ввода всех очередей в эксплуатацию она станет самой мощной СЭС России. "Мощности станции достаточно, чтобы обеспечить бытовые потребности такого города, как Ставрополь (население более 430 тыс. человек - прим. ТАСС) без учета промышленных предприятий", - отметил он.

Инициатором строительства солнечной электростанции стала "Солар системс" - дочернее предприятие китайской Amur Sirius Power Equipment Co., созданное для развития в России солнечной энергетики. В ближайшие три года запланировано строительство солнечных парков также в Волгоградской области, Астраханской области, Калмыкии и Башкирии.