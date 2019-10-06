В Кисловодске около 2 тыс. человек стали участниками самого сложного забега в стране

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Самый сложный марафон в стране с разными дистанциями, а также карнавальным и детским забегом прошел в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края. В марафоне участвовали около 2 тыс. человек, сообщил ТАСС в воскресенье организатор марафона Михаил Шоров.

"За два дня около 2 тыс. человек приняли участие в марафоне. Были карнавальный, детские забеги, также были основные забеги на дистанции на 2 км, 5 км, 10 км, 21 км, 42 км", - сказал он.

По его словам, победителем в марафоне на 42 км среди мужчин стал Алексей Мамарин из Ростова-на-Дону, победительницей стала Анна Карасюк из Курска.

"180 городов России было представлено, и 7 стран мира: Польша, Израиль, Турция и другие", - добавил собеседник агентства.

Кисловодский международный марафон - самый красивый и самый сложный марафон страны, он проходит по очень сложному рельефу при наборе высоты более тысячи метров. В прошлом году треть участников сошла с дистанции.