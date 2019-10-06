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Северный Кавказ

В Железноводске отметят 134-летие со дня рождения поэта Хлебникова

В творческой гостиной в Пушкинской галерее прозвучат стихи поэта в исполнении представителей творческих объединений Кавказских Минеральных Вод

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Творческая гостиная, посвященная 134-летию со дня рождения поэта Велимира Хлебникова, откроется в Железноводске (Ставропольский край), где он жил и работал в 1921 году, 8 ноября. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба горадминистрации.

"8 ноября в день рождения поэта-футуриста в Пушкинской галерее начнет свою работу творческая гостиная, посвященная Хлебникову. Здесь прозвучат стихи поэта в исполнении представителей творческих объединений Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, участников мероприятия также ждет сюрприз от местных рэперов по мотивам произведений футуриста.

Хлебников (1885-1922) - поэт и прозаик, реформатор поэтического языка и экспериментатор в области словотворчества. Входил в число основоположников русского футуризма. В 1921 году жил в Железноводске довольно продолжительное время и работал в местной газете.

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