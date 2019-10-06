Самое большое в мире панно выложили в КБР из 40 тонн яблок

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Рекордное панно из 40 тонн яблок создали на площади более 1 тыс. кв. м в рамках первого в Кабардино-Балкарии (КБР) гастрономического фестиваля. Об этом сообщает министерство курортов и туризма КБР в воскресенье на своей официальной странице в Instagram.

"Рекорд состоялся! При создании уникального яблочного панно площадью более 1000 кв.м использовали около 40 тонн фруктов или, если быть точнее, 175440 яблок. Поздравляем всех, кто участвовал в проекте. И благодарим за доставленную радость", - говорится в сообщении.

Ранее арт-координатор института развития города Нальчика "Платформа", преподаватель колледжа дизайна Кабардино-Балкарского госуниверситета, художник Керим Аккизов сообщил ТАСС, что инициатива такого рекорда принадлежит администрации города и института развития города "Платформа".

По словам Аккизова, создавать "Древо жизни" (так называется панно) из яблок начали утром в субботу на площади Абхазии в центре Нальчика, где проходит гастрономический фестиваль. При выборе яблок было несколько критериев: цвет и диаметр.

Институт развития города "Платформа" создан в Нальчике в текущем году. Он занимается внедрением туристических продуктов для приезжих, что поможет привлечь отдыхающих в город и развивать событийный туризм, считают власти. За это время "Платформа" организовала и провела в Нальчике несколько фестивалей: кинофестивали, фестиваль городской культуры и первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.