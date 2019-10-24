Античные усадьбы в спальном районе. Как севастопольцы делают свой город удобнее и уютнее

История общественной организации "Севпарки" началась с зеленой зоны в одном из спальных районов города. Сначала ребята спасли ее от застройки, а сейчас превращают в парки участки древнегреческих усадеб

Сейчас в Динопарке прогуливаются по дорожкам парочки, мамы с детьми и даже неугомонные подростки то и дело останавливаются и рассматривают портреты, изучают наряды героев и читают приложенные рассказы — собирательные образы о людях той или иной эпохи, живших на этих землях начиная с античности, о которой рассказывает проходящая там выставка "Портрет истории". А ведь всего этого могло и не быть, если бы не... Первый парк В 2015 году именно с Динопарка началась работа группы активистов, которая впоследствии превратилась в общественную организацию "Севпарки". В советское время здесь были детские аттракционы и прогулочная зона, а потом это место, как и многие парки в Севастополе, оказалось заброшено. На заросшем пустыре были развалины старых железных конструкций и строений, скопилось много мусора, место облюбовали маргиналы.

"Тогда, в 2015 году, у нас было сообщество людей, увлекающихся урбанистикой, и в какой-то момент мы поняли, что хочется заняться чем-то созидательным. "Камыши" (спальный район около Камышовой бухты — прим. ТАСС) в плане общественных пространств тяжелые, плотно застроены, и до появления Динопарка таких объектов не было вовсе. Почему Динопарк? Там среди зарослей стояла скульптура динозавра, которая очень сильно выбивалась из контекста, — она нас впечатлила", — рассказал программист Вячеслав Прокопенко, который с самого начала участвует в работе "Севпарков". Активисты провели субботники — расчистили площадку, отремонтировали и покрасили динозавра, организовали уличную выставку фотографий ко Дню космонавтики. Самым сложным оказалось убедить севастопольцев, что парк можно переформатировать. "К нам постепенно присоединялись местные жители, они и рассказали, что застройщик претендует на землю — к тому моменту, как мы появились, была застроена уже половина. Вторую удалось отстоять. Мы писали обращения к властям, встречались с чиновниками и депутатами, работали с местными жителями и прессой, создали онлайн-петицию: действуя в рамках закона, организовали кампанию по спасению парка. В итоге выяснилось, что у застройщика были не все документы, стройка была фактически незаконной", — отметил собеседник. Таким образом, активистам удалось прекратить застройку и привлечь внимание городских властей, а они помогли завершить благоустройство. Сейчас в Динопарке проложены дорожки для прогулок и велодорожки, установлено освещение, для зеленых насаждений и клумб работает система полива, появились скейт-парк и уличная галерея. Место очень полюбилось севастопольцам, и в погожие дни здесь прогуливаются сотни горожан. "Мне кажется, это желание любого нормального человека — навести красоту вокруг себя: в квартире, в подъезде, в парке", — уверен Вячеслав Прокопенко.

Ольга Глухова, которая сейчас руководит проектом, считает, что очень важная черта "Севпарков" — командный подход. "Все вопросы мы решаем коллегиально, обсуждаем идеи. У истоков организации стояла команда ребят, некоторые из них по разным причинам перестали заниматься проектом. Но пришли новые люди, с новыми интересными идеями — так что работа продолжается, есть задачи, которые мы решаем", — уточнила Ольга. Античные усадьбы в спальном районе Самым громким проектом "Севпарков", про который пишут СМИ и к которому привлекали археологов и музейных специалистов, стало благоустройство хоры — усадебного пригорода, древнего Херсонеса — города, появившегося 2,5 тыс. лет назад на том месте, где сейчас стоит Севастополь. И если городище с уцелевшими руинами заключено в границы музея-заповедника и охраняется государством, то сельскохозяйственные наделы, кормившие Херсонес, оказались разбросаны по всему современному городу. Как рассказала Глухова, из более 400 известных историкам древних усадеб хоры уцелели не более 70, и "они в ужасном состоянии". Первую усадьбу — усадьбу № 9 — активисты "Севпарков" привели в порядок в прошлом году на средства президентского гранта. Сейчас в работе находятся еще три: их благоустройство финансирует город. Все они находятся в тех же "Камышах", неподалеку друг от друга.

"Работать на первом объекте нам помогали ученые музея-заповедника "Херсонес Таврический" — он находится в зоне ответственности ЮНЕСКО. Они очень помогли своими консультациями. Три "новых" восстанавливаем своими силами. Регулярно проводим субботники, приходят в среднем по 30−50 человек. Большое спасибо компаниям-партнерам, которые нам помогают, — несколько дней назад, например, нам подарили лавочки для одной из площадок", — отметила Глухова. При этом, добавила она, просто убрать мусор на участках хоры — не выход. Если пустыри останутся пустырями, очень скоро он там появится вновь, да и в целом, по большому счету, ничего не изменится. Поэтому "Севпарки" ставят задачу сделать из заброшенного пустыря современное, интересное для горожан пространство. "Как только пустырь превращается в сквер, уходят маргинальные личности, и вот уже горожане бумажки кидают не под куст, а в мусорку — люди чувствуют изменения. Вместо бурьяна и разросшихся кустов появляются лавочки, дорожки, освещение, в одной из усадеб мы установили скульптуры под античность и, обустроив временную сцену, уже провели джаз-фестиваль, куда пришли около 500 человек. При этом все усадьбы — объекты культурного наследия, и привлекать технику нельзя, большую часть работ ведем вручную", — рассказала собеседница.

В будущем общественники мечтают связать все усадьбы в районе велодорожками. Кроме того, интерес к проекту проявили представители межрегионального маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства", который объединяет античные города по всему Югу России. Парки и галереи За четыре года "Севпарки" помогли благоустроить несколько зеленых зон — парк в поселке Учкуевка, который является одной из курортных зон Севастополя, скверы в районе кинотеатра "Москва" в спальном районе города, территорию популярной у горожан и туристов Артбухты, активисты боролись с застройкой Солдатского пляжа, который приглянулся одному из крупных крымских застройщиков. Кроме того, "Севпарки" открыли две уличных галереи: ту самую, в Динопарке, и около торгового центра "Муссон" — одного из крупнейших в городе. В них проходит минимум шесть выставок в год. Экспозиции создают на грантовые средства — только на печать полотен, даже с учетом скидки от компании-партнера, каждый раз уходит не менее 20 тыс. рублей.