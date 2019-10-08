Родились дети — родилась идея. Как семья из Перми начала создавать развивающие игры

Александр Беляков взялся за проект "Лаборатория игровых технологий", когда в первый раз стал отцом и вместе с супругой искал интересные игры для своего ребенка. Сейчас компания производит линейку придуманных и испытанных всей семьей товаров для детей

В 27 лет Александр Беляков работал начальником отдела информационных технологий в банке, когда его позвали в бизнес будущие партнеры. "Сначала, в 2009 году, была организована компания "Лаборатория игровых технологий", я еще работал в банке и решил попробовать новое. Понял, что в банке мне расти уже некуда. Когда уволился, стал готовиться к отцовству и вести проекты группы компаний "Центр развития одаренности", — рассказывает Александр. Чем именно заниматься, подсказала сама жизнь: появились дети — появилась идея.

"После рождения ребенка появилась необходимость в качественных развивающих играх, которые не удавалось найти в Перми, — рассказывает Беляков. — Тогда и родилась идея о создании розничной сети. К открытию завезли много дорогих, красивых игр, популярных в Европе. Мы были первым магазином, в ассортимент которого входили детские наборы для проведения опытов по химии, физике, биологии. Электронные конструкторы и японские миниатюрные модели двигателей приводили в восторг детей и зажигали глаза их пап. Это был 2011 год. Денег мы на этом много не заработали, но мы поняли, что нужно продавать в Перми". Первый из пяти магазинов под названием "Бубо" разместили в жилой многоэтажке в спальном районе города. Кредиты на открытие, по словам Белякова, не брали, помогли партнеры — инвестором выступил "Центр развития одаренности". Первые вложения составили 1 млн рублей, их потратили на ремонт и закупку товара. "Мне очень повезло с партнерами, только благодаря их поддержке мне удалось реализовать все проекты", — говорит Александр. Постепенно инвестиции в бизнес увеличивались, а помимо товаров, заказанных у дистрибьюторов, в магазине продавалась продукция собственного производства, которая создавалась в "Лаборатории игровых технологий". Но розничная торговля оказалась невостребованной, и постепенно магазины стали закрываться. Последний ликвидировали в 2017 году. Одна семья, один станок "На лицах всех детей, которые посещали наш магазин, всегда были улыбки. Именно поэтому мы долго не хотели его закрывать. Это был наш самый крупный магазин, самый душевный и красивый, но, к сожалению, самый убыточный. Изначально была ошибка в просчете трафика. А миллион мы заработали, и не один, но всегда все вкладываем обратно", — говорит Александр.

После закрытия магазинов, отказа от розничной торговли случился переломный момент — нужно было принять решение: стоит ли развивать собственное производство и полностью переходить на него. Впрочем, этим вопросом предприниматели задаются до сих пор. "Года два назад мы начали работать в плюс, когда полностью отказались от розничных магазинов. Пока ты не поймешь рынок, успеха не будет. Сейчас у нас стоит вопрос по производству: развивать свое или делегировать это на другие компании, что-то отправлять в Китай", — объясняет основатель компании. Теперь Александр Беляков и его команда полностью посвящают время "Лаборатории игровых технологий". Работают всей семьей: он придумывает и разрабатывает идеи, супруга пишет методические рекомендации к товару, а дети первыми тестируют эти игрушки. Производство "Лаборатории игровых технологий" выглядит довольно скромно. Оно расположилось в одном из цехов на территории пермского завода по производству торгово-технологического оборудования "Торгмаш". Здесь всего один станок, на нем делают лазерную резку. Со станком управляется один человек, который проводит опыты, эксперименты с материалами и занимается сборкой игр. Иногда для сборки привлекают фрилансеров.

Есть специальная комната для распила и покраски. Сейчас в компании ждут поставку нового оборудования, которое позволит увеличить производство. На данный момент годовой оборот "Лаборатории" составляет 6 млн рублей. Перед сотрудниками поставлена задача в ближайшие годы за счет продаж увеличить его в три раза, на это будут направлены все силы и средства. "Понять рынок" — главная задача. "Когда не получаешь отклика от покупателей, думаешь, что занимаешься чем-то не тем", — говорит Александр. При этом страха прогореть у него нет: хуже всего, если "вся эта красота не дойдет до конечного потребителя" из-за ошибок маркетинга. Тренировка для роботов и мячи-смайлы "Красота", о которой говорит Александр, — это планшеты для песочной терапии и анимации, прозрачные мольберты для рисования, столы для игр с конструкторами Lego, настольные игры, тренировочные поля для соревнований роботов. Одна из последних новинок — это "мячи-эмоции": комплект мягких двухсторонних мячей, на которые нанесены рисунки в стиле эмодзи. "Изначально мы делали эмоции на мячах, которые скачут. Сделали, отдали детям на апробацию — не пошло. Если вам кинуть мяч, то первое желание — кинуть его обратно. У нас работа с эмоциями превращалась в такое спортивное мероприятие по перекидыванию мячей, поэтому мы поместили в них материал с антистресс-эффектом. И когда мы кидаем этот мяч, то они уже не кидают его обратно, они начинают его разглядывать. Вместо того чтобы болтать, они сидят и переминают его в руках, соответственно, идет развитие моторики, снятие стресса, они всю негативную энергию отдают в мячи", — показывает руководитель компании.

В "Лаборатории игровых технологий" дорабатывают уже существующие на рынке продукты под интересы конкретного клиента. Так появился тренажер-балансир для развития координации движений "Сферус" — он нужен для занятий с детьми с особенностями развития. Качание на деревянной полусфере помогает укреплять мышечный тонус и стимулировать работу полушарий мозга. А для слабовидящих здесь, например, создали тактильное домино со шрифтом Брайля. Материалы используются натуральные, в основном — дерево из пермских лесов. Вся продукция отвечает российским стандартам качества, подчеркивает Александр. При ее разработке учитывают мнение ведущих специалистов в области педагогической науки, а также интересы и предпочтения потребителей. Продается вся продукция через интернет-магазин, а также по индивидуальным заказам, компания сотрудничает с многими образовательными учреждениями Пермского края. Есть клиенты в других городах России и за границей. Ради них команда "Лаборатории игровых технологий" готова выйти к станку даже ночью.