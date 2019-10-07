Синоптики рассказали, когда в регионы Центральной России вернется тепло

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют потепление на 3-5 градусов к 10 октября на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО). При этом в ближайшие двое суток в большинстве регионов пройдут дожди, местами со снегом, ночами температура воздуха может опускаться до минус 1-3 градусов, сообщили ТАСС в понедельник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

До плюс 15 градусов днем в четверг ожидается в Липецкой и Воронежской областях, где с 7 по 9 октября столбики термометров будут подниматься не выше плюс 10-11 градусов, в ночные часы местами прогнозируется до минус одного градуса. "В ночь на вторник ожидаем небольшие дожди со снегом, но снег будет незначительным и сразу растает. Холодная погода продлится до 10 октября, в четверг возможно небольшое потепление днем до плюс 15 градусов", - сообщила ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Галина Губинская.

Во вторник 8 октября в Тамбовской области ожидается дождь со снегом, температура воздуха будет держаться на отметке плюс трех градусов днем, ночью возможно понижение до нуля градусов. Со среды в регион придет небольшое потепление. По данным местного ЦГМС, температура поднимется до плюс 9-10 градусов днем и не опустится ниже плюс шести градусов ночью, местами пройдут дожди. Аналогичный прогноз на 8-9 октября сделали в гидрометцентрах по Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской областям.

Снегопады, пришедшие во Владимирскую область в минувшие выходные, стали причиной отключения электричества в некоторых населенных пунктах. По данным синоптиков регионального ЦГМС, снег, мокрый снег различной интенсивности возможен 8-9 октября, при этом днем ожидается около плюс 6-8 градусов, в четверг - до 10 тепла.

Немного прохладнее, около 5-8 градусов в дневные часы, в предстоящие двое суток будет в Брянской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, но с 10 октября также ожидается потепление до плюс 9-11 градусов. На два-три градуса к четвергу повысится температура воздуха в Ивановской, Костромской, Ярославской областях. В этих регионах 8 и 9 октября ожидается дождливая погода, воздух днем прогреется до плюс трех-пяти градусов, ночью местами похолодает до минус одного градуса. "В Ивановской области в среду и в четверг будет идти снег, в утренние часы на дорогах возможна гололедица", - отметили в местном ЦГМС.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что неустойчивый характер погоды связан с тем, что в ближайшие двое суток в сторону ЦФО с территории Белоруссии сместится атмосферный фронт циклона с центром над Балтикой. Потепление, по информации центра погоды "Фобос", принесет атлантический воздух, который начнет поступать в регионы Центральной России 9-10 октября, вероятность дождей сохранится.