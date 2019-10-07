Праздник, посвященный черкесской тыкве, пройдет в горах Адыгеи

МАЙКОП, 7 октября. /ТАСС/. Праздник "Золотая осень", посвященный черкесской тыкве, пройдет на водопадах Руфабго в Адыгее, сообщил в понедельник ТАСС руководитель комитета республики по туризму и курортам Инвер Калашаов.

"Самобытный праздник "Золотая осень", посвященный черкесской тыкве, пройдет 12 октября на одном из самых популярных экскурсионных объектов региона - водопадах Руфабго. Он включен в событийный календарь республики и по традиции собирает много туристов. Мы презентуем гостям Адыгеи национальную черкесскую кухню и знакомим с традициями адыгов (черкесов)", - сказал он.

На площадке при входе на туробъект планируется разместить выставку-ярмарку осенних даров от местных сельхозпроизводителей. Аграрии из разных районов республики презентуют собранный урожай черкесской тыквы. По итогам конкурсов жюри назовет победителей в номинациях "Самый крупный урожай", "Оригинально оформленная тыква" и "Самая большая тыква", уточнил Калашаов.

Кулинары из районов республики организуют для гостей дегустацию более десятка блюд, приготовленных на основе тыквы - острый щипс (рецепту этого кушанья уже свыше 2,5 тыс. лет), сладкий пирог, каша с тыквой и просом, варенье, пирожные, джем и глинтвейн, а также запеченные фаршированные тыквы. Гости праздника смогут узнать сохраненные черкесами старинные рецепты приготовления всех этих блюд. Гости праздника также смогут отдохнуть в национальных подворьях, где познакомятся с предметами быта адыгов.

"Черкесский сорт тыквы по вкусовым качествам намного отличается от других сортов. Она по величине небольшая, намного меньше размера обычной тыквы, по вкусу - сладкая, медовая и при приготовлении рассыпчатая. На празднике, который мы проводим в седьмой раз, выступят историки и этнографы, которые расскажут о национальных особенностях приготовления тыквы", - сказала ТАСС одна из организаторов праздника Зарема Бибова.