Волонтеры помогли кавказскому заповеднику в подготовке к зиме

МАЙКОП, 7 октября. /ТАСС/. Воспитанники детского экологического клуба "Зубренок" из Краснодарского края помогли госинспекторам восточного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника в заготовке дров для отапливания домиков на кордонах, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе заповедника.

"Домики на кордонах восточного отдела заповедника, расположенного на территории Кубани и Карачаево-Черкесии, отапливаются печами, и, несмотря на основную работу госинспекторов, охранять территорию заповедника, они должны самостоятельно позаботиться о заготовке дров. В этом им в течение трех дней активно помогли волонтеры, воспитанники клуба "Зубренок" из поселка Псебай Краснодарского края", - сообщили в пресс-службе.

Помощь заповеднику оказывают порядка 100 подростков-волонтеров. Они участвуют в организации экологических троп, подготовке туристических маршрутов, сборе материала для музеев, учете животных, добавили в пресс-службе.

Флора заповедника насчитывает порядка 3 тыс. видов уникальных растений, фауна - 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, 9 видов земноводных, 21 вид рыб, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых. Многие виды животных занесены в Красную книгу РФ. В заповеднике обитают зубр, благородный олень, бурый медведь, западно-кавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан, а также два выпущенных в дикую природу переднеазиатских леопарда, которые были выращены в Сочинском центре восстановления популяции леопардов.