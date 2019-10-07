В Северной Осетии реализуют проект по минимизации экстремистских проявлений

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 октября. /ТАСС/. Проект по минимизации экстремистских проявлений на национальной и религиозной почве реализуют в Северной Осетии благодаря президентскому гранту. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в республиканской общественной организации "Правовой центр право на защиту".

"Реализация мероприятий проекта "Законы и право великой страны!" будет способствовать решению части проблем в сфере предоставления доступной юридической помощи гражданам, заключенным и неправительственным организациям, правового просвещения населения, а также минимизации экстремистских проявлений на национальной и религиозной почве", - сказал собеседник агентства.

Помощь в рамках проекта будет оказываться бесплатно опытными адвокатами, юристами и педагогами. Запланировано проведение просветительских лекций, бесед, круглых столов и семинаров в школах, техникумах и вузах республики.

Проект включает и правовое просвещение родителей по формированию культуры семейных отношений, актуализации чувства родительской ответственности перед обществом и государством.