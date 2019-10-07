В России все еще действуют более 10 очагов природных пожаров

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 10 очагов природных пожаров все еще действуют в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Лесопожарная обстановка на территории страны находится под контролем. Продолжают действовать более десятка очагов природных пожаров с площадью активного горения более 20 гектаров", - сказали в министерстве. При этом ранее в ФБУ "Авиалесоохрана" заявили, что по состоянию на 30 сентября действующих лесных пожаров в России нет.

По данным МЧС, в пятикилометровой зоне от очагов находятся три населенных пункта в Хабаровском крае, Оренбургской и Самарской областях. "Угрозы перехода огня на них нет", - подчеркнули в министерстве.

Лесные пожары начались в Сибири в июле в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. По предварительным данным Рослесхоза, ущерб от лесных пожаров в 2019 году составил 7 млрд рублей.