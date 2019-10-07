Музей истории Петербурга представил в Крыму расписной фарфор в русском стиле

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Государственный музей истории Санкт-Петербурга (ГМИ) представил изделия из бронзы, стекла и фарфора на выставке "Искусство в русском стиле", открывшейся в понедельник в Центральном музее Тавриды.

"Всего представлено 150 экспонатов из фондов нашего музея, многие из них впервые. Это чайные сервизы, фигурки, декоративные и подарочные изделия, которые охватывают период с конца XVIII века до второй половины века XX, где используются русские народные, национальные мотивы", - сказала на открытии выставки заведующая экспозиционно-выставочным сектором ГМИ Эльвира Пияева.

По ее словам, среди экспонируемых впервые - кофейник "Руслан и Людмила", сервиз "Русский орнамент" росписи художников Императорского фарфорового завода. Кроме того, представлены бронзовая позолоченная шкатулка с вензелем императрицы Екатерины II, пепельница "Рукавица", письменный прибор "Пастушок", русские наряды и др.

Как отметил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, выставки из коллекции музея истории Санкт-Петербурга становятся традицией. "С 2014 года Санкт-Петербург специальным постановлением правительства РФ определен куратором города Симферополя, с тех пор крепнет наше сотрудничество. За пять лет это уже четвертая выставка", - отметил он.

Выставка будет работать до 15 декабря.