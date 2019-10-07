ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Первая частная семейная клиника открылась в Грозном. На церемонии открытия представители власти и медицинских кругов, подчеркивая важность события, связали с ним развитие высокотехнологичной квалифицированной помощи в Чечне.

Частная клиника планирует обслуживать около 25 тыс. человек в год, помощь будут оказывать узкопрофильные специалисты более чем по 20 направлениям, в том числе посредством телемедицины. По данным Минздрава, клиника в том числе будет принимать пациентов в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

"Такая клиника нужна, чтобы кадры привлечь, и больные не уезжали в другие регионы, а также чтобы развивалась медицина. Аппаратура здесь может выполнять самые передовые и современные задачи", - сказал на церемонии главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По словам министра здравоохранения республики уже с начала 2020 года пациенты смогут попасть в клинику по ОМС по направлениям стоматология, эндоскопия, лучевая диагностика, офтальмология.

"Клиника расположена на площади в 5,2 тыс. кв. м в девятиэтажном здании, спроектированном с учетом современных требований к лечебным учреждениям. В ней принимают не только врачи более 20 специальностей, но также налажено взаимодействие со специалистами из ведущих зарубежных медицинских учреждений. Для проведения дистанционных консультаций оборудован коммуникационный зал, позволяющий использовать телемедицинские технологии", - отметил на открытии министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

Медицинский центр станет одним из крупнейших на Северном Кавказе. "Мы стараемся сделать все, чтобы все самое лучшее было у нас, и специалисты это подтвердят. Будем строить и делать все для благополучия населения", - отметил глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии открытия.