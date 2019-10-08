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Судовладелец назвал сроки восстановления пострадавшей от огня плавбазы "Петр Житников"

Представитель компании-судовладельца "Дальморепродукт" отметил, что ремонт займет около месяца

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Плавбаза "Петр Житников", на которой в течение недели происходил пожар, не получила серьезных повреждений и подлежит восстановлению. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-судовладельца "Дальморепродукт". По его словам, ориентировочно, ремонт займет около месяца. К началу декабря плавбаза будет готова выйти на переработку продукции.

"Плавбаза подлежит восстановлению и будет отремонтирована, ее осмотрели, провели предварительную дефектовку. Значительных повреждений, которые говорили бы о выводе судна из эксплуатации, нет. Основные механизмы двигатель и автоматика, корпус, подводная часть не пострадали", - сказал представитель компании.

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