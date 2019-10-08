В Хабаровске начали восстанавливать поврежденную наводнением набережную

ХАБАРОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Хабаровские специалисты начали ремонтировать набережную реки Амур, которая летом этого года оказалась повреждена наводнением. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Нижнюю прогулочную зону хабаровской набережной начало подтапливать в начале августа. С ростом уровня воды в Амуре она полностью ушла под воду, включая часть ступенек-лавочек. Чтобы защитить верхнюю зону набережной, в городе развернули специальную водоналивную дамбу, которую укрепили мешками с песком. Когда вода ушла, выяснилось, что в некоторых местах произошел провал грунта и покрытия.

"На первом этапе [восстановительных работ] организована подсыпка мест с просевшим грунтом, а также демонтаж террасной доски вдоль прогулочной территории, которая долгое время находилась под водой", - говорится в сообщении на сайте.

Принесенный наводнением ил и речной мусор испортил значительную часть террасной доски на нижней прогулочной зоне, очистить ее сложно. Специалисты планируют полностью снять доску и отшлифовать бетонное основание под прогулочную территорию. Кроме того, в районе просевших колонн произведут отсыпку грунта и заново уложат плитку.